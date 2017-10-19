Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предприниматели: контроль над частными домами престарелых в России надо ужесточить

Сибирь
19 октября, 15:06 UTC+3 ОМСК ОМСК 19, октября. /ТАСС

По их мнению, эта мера не приведет к излишнему давлению на бизнес

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Контроль над частными социальными организациями не только необходим, а должен быть обязателен. Об этом на международном форуме социального предпринимательства "Инносиб" рассказали ТАСС руководители омских пансионатов для пожилых людей.

Читайте также новости по теме:
Пожар в частном доме престарелых в Иркутске
© Екатерина Слабковская/ТАСС

В результате пожара в доме престарелых в Иркутске госпитализированы 13 человек

В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человек

"Государство должно контролировать нас, и каждый поставщик социальных услуг должен быть включен в реестр. Надзорные органы должны знать о нас, где мы находимся, на какой территории находимся, и для открытия пансионата должно быть выбрано соответствующе помещения. Только так, все остальное существование и работа частных пансионатов бесконтрольна и ведет к таким последствиям", - отметил Евгений Филиппов, руководитель сети пансионатов для пожилых людей "Солнечный путь".

По словам директора пансионата, для пожилых людей "Добрый дом" Светланы Сурмиловой, контроль над частными социальными организациями не приведет к излишнему давлению на бизнес - в Омской области такие проекты готовы сотрудничать с властями и надзорными органами.

"В Омской области не так много частных организаций, как наша, все они занесены в реестр. Мы сотрудничаем с нашим правительством. Наш проект работает в течение года, мы со всеми соглашаемся, вполне вероятно, что есть какие-то недочеты. Наш опыт показывает, что можно удачно работать в существующих условиях, если все к этому направлению относятся добросовестно", - сказала Сурмилова.

Ранее о необходимости лицензировать деятельность домов престарелых в России, а также запретить организовывать подобные учреждения в частных домах и ужесточить над ними контроль говорили в августе после пожара в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске, где погибли три человека.

18 октября в Иркутске произошел пожар в частном доме престарелых из-за короткого замыкания при эксплуатации сушильной машины. Следователи и прокуратура проводят проверку в связи с ЧП. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о госпитализации девяти человек, возраст пострадавших - от 60 лет до 91 года. По данным регионального Минсоцразвития, учреждение не входило в официальный реестр заведений социальной защиты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в частном доме престарелых в Иркутске
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама