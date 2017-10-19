Предприниматели: контроль над частными домами престарелых в России надо ужесточить

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Контроль над частными социальными организациями не только необходим, а должен быть обязателен. Об этом на международном форуме социального предпринимательства "Инносиб" рассказали ТАСС руководители омских пансионатов для пожилых людей.

"Государство должно контролировать нас, и каждый поставщик социальных услуг должен быть включен в реестр. Надзорные органы должны знать о нас, где мы находимся, на какой территории находимся, и для открытия пансионата должно быть выбрано соответствующе помещения. Только так, все остальное существование и работа частных пансионатов бесконтрольна и ведет к таким последствиям", - отметил Евгений Филиппов, руководитель сети пансионатов для пожилых людей "Солнечный путь".

По словам директора пансионата, для пожилых людей "Добрый дом" Светланы Сурмиловой, контроль над частными социальными организациями не приведет к излишнему давлению на бизнес - в Омской области такие проекты готовы сотрудничать с властями и надзорными органами.

"В Омской области не так много частных организаций, как наша, все они занесены в реестр. Мы сотрудничаем с нашим правительством. Наш проект работает в течение года, мы со всеми соглашаемся, вполне вероятно, что есть какие-то недочеты. Наш опыт показывает, что можно удачно работать в существующих условиях, если все к этому направлению относятся добросовестно", - сказала Сурмилова.

Ранее о необходимости лицензировать деятельность домов престарелых в России, а также запретить организовывать подобные учреждения в частных домах и ужесточить над ними контроль говорили в августе после пожара в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске, где погибли три человека.

18 октября в Иркутске произошел пожар в частном доме престарелых из-за короткого замыкания при эксплуатации сушильной машины. Следователи и прокуратура проводят проверку в связи с ЧП. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о госпитализации девяти человек, возраст пострадавших - от 60 лет до 91 года. По данным регионального Минсоцразвития, учреждение не входило в официальный реестр заведений социальной защиты.