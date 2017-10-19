Расходы бюджета Красноярского выросли на 4 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края приняло корректировку бюджета региона на 2017 год. Доходы бюджета увеличились на 3,3 млрд рублей, расходы на 4 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минфина.

"Доходы краевого бюджета в 2017 году в целом увеличены на 3,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 1,2 млрд рублей. Это связано с дополнительными поступлениями по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу и неналоговым доходам... Расходы краевого бюджета в 2017 году увеличены на 4 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей - за счет федеральных средств и 2,5 млрд рублей - за счет собственных", - говорится в сообщении.

В частности, на софинансирование строительства объектов Универсиады будет направлено 983 млн рублей из федерального бюджета, около 550 млн рублей дополнительно направят на борьбу с сибирским шелкопрядом. Пострадавшим в результате пожаров на территории края дополнительно направлено 164,3 млн рублей на строительство и приобретение жилья. Около 700 млн рублей выделено с целью дополнительной поддержки бюджетов муниципалитетов.

Первоначально бюджет региона на 2017 год был принят с доходами в размере 191,6 млрд рублей, расходами - 204,8 млрд рублей, дефицитом - 13,2 млрд рублей. В результате всех изменений доходы краевого бюджета в 2017 году составили 206,9 млрд рублей, расходы - 221,8 млрд рублей, дефицит - 14,9 млрд рублей.