Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Алтае проверяют детдома после инцидента с издевательством детей друг над другом

Сибирь
19 октября, 15:22 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 19, октября. /ТАСС

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении директора Топчихинского центра помощи детям, по данным следствия, она приказывала детям применять насилие при наказании друг друга

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Минобрнауки Алтайского края проводит мониторинг организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - проверка проводится в связи с уголовным делом в отношении директора одного из детдомов, которая приказывала воспитанникам применять насилие, наказывая друг друга. Детей анкетируют, чтобы выявить жестокое обращение, сообщила в четверг ТАСС уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

"Минобрнауки Алтайского края проводит мониторинг с выездом во все организации. В состав экспертной группы - представители Минобрнауки, Минтрудсоцзащиты, Минздрава края, общественных, медицинских организаций, педагоги- психологи. Проводится анонимное анкетирование всех несовершеннолетних для выявления жестокого обращения по отношению к детям", - сказала Казанцева, отметив, что она сама проводит анкетирование.

Для исследования ситуации в "Топчихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей", в отношении директора которого возбужден дело, Минобрнауки края создало рабочую группу по проверке нарушений. В составе - независимые эксперты и психологи из ведущих вузов, специалисты краевых ведомств.

По итогам работы комиссии Минобрнауки разработало план мер по урегулированию ситуации в Топчихинском центре помощи детям. Эксперты оказали методическую помощь сотрудникам и педагогам-психологам центра и топчихинской школы, специалистам комитета по образованию района.

"Вопрос о ситуации в Топчихинском центре рассмотрен на заседании совета директоров центров помощи детям. Определены ответственные лица для методической помощи администрации и сотрудникам Топчихинского центра", - пояснила Казанцева.

Как пояснила омбудсмен, на в данный момент информация о круге потерпевших несовершеннолетних изучается СУ СК по Алтайскому краю. Казанцева направила запрос на предоставлении этих сведений - по ее словам, в случае необходимости детям будет предоставлена помощь психологов. В СУ СК по региону ТАСС сообщили, что следственные действия по делу продолжаются.

Дело об издевательствах в интернате

Как сообщалось ранее, следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении директора Топчихинского центра помощи детям. По данным следствия, она приказывала детям применять насилие при наказании друг друга - сейчас директор детдома заключена под стражу. Кроме того, это уголовное дело соединено в одно производство с делом по обвинению директора центра в присвоении и растрате на сумму более 480 тыс. рублей. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама