На Алтае проверяют детдома после инцидента с издевательством детей друг над другом

БАРНАУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Минобрнауки Алтайского края проводит мониторинг организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - проверка проводится в связи с уголовным делом в отношении директора одного из детдомов, которая приказывала воспитанникам применять насилие, наказывая друг друга. Детей анкетируют, чтобы выявить жестокое обращение, сообщила в четверг ТАСС уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

"Минобрнауки Алтайского края проводит мониторинг с выездом во все организации. В состав экспертной группы - представители Минобрнауки, Минтрудсоцзащиты, Минздрава края, общественных, медицинских организаций, педагоги- психологи. Проводится анонимное анкетирование всех несовершеннолетних для выявления жестокого обращения по отношению к детям", - сказала Казанцева, отметив, что она сама проводит анкетирование.

Для исследования ситуации в "Топчихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей", в отношении директора которого возбужден дело, Минобрнауки края создало рабочую группу по проверке нарушений. В составе - независимые эксперты и психологи из ведущих вузов, специалисты краевых ведомств.

По итогам работы комиссии Минобрнауки разработало план мер по урегулированию ситуации в Топчихинском центре помощи детям. Эксперты оказали методическую помощь сотрудникам и педагогам-психологам центра и топчихинской школы, специалистам комитета по образованию района.

"Вопрос о ситуации в Топчихинском центре рассмотрен на заседании совета директоров центров помощи детям. Определены ответственные лица для методической помощи администрации и сотрудникам Топчихинского центра", - пояснила Казанцева.

Как пояснила омбудсмен, на в данный момент информация о круге потерпевших несовершеннолетних изучается СУ СК по Алтайскому краю. Казанцева направила запрос на предоставлении этих сведений - по ее словам, в случае необходимости детям будет предоставлена помощь психологов. В СУ СК по региону ТАСС сообщили, что следственные действия по делу продолжаются.

Дело об издевательствах в интернате

Как сообщалось ранее, следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении директора Топчихинского центра помощи детям. По данным следствия, она приказывала детям применять насилие при наказании друг друга - сейчас директор детдома заключена под стражу. Кроме того, это уголовное дело соединено в одно производство с делом по обвинению директора центра в присвоении и растрате на сумму более 480 тыс. рублей. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.