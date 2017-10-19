Моногорода Новосибирской области готовы запускать крупные инвестиционные проекты

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Два моногорода Новосибирской области - Линево и Горный - готовы реализовывать на своей территории крупные инвестиционные проекты. Как сообщил в четверг на заседании регионального совета по инвестициям заместитель генерального директора регионального Агентства инвестиционного развития Вячеслав Радионов, уже подписано девять соглашений о сотрудничестве.

"На базе поселка Линево сегодня подписано 5 соглашений о намерениях. Буквально вчера мы заключили соглашение с компанией "Катализатор" для производства продукции, которая имеет инновационную составляющую. Среди остальных проектов - два от компании "Обувь России", еще один подразумевает строительство производственно-распределительного центра запчастей для автомобилей, и последний проект направлен на создание транспортно-логистического комплекса. Общий объем инвестиций по этим проектам - чуть более двух млрд рублей, количество новых рабочих мест - почти 600, потребность в территории - 15 га ", - уточнил Радионов.

По поселку Горный уже подписано 4 соглашения о намерениях, предполагаемый объем инвестиций - 3 млрд 429 миллионов рублей, количество новых рабочих мест - 950, потребность в территории - 26 Га. Среди заявленных проектов - создание предприятия угледобывающей промышленности и производства легковесного теплоизоляционного строительного материала.

Планируется, что все эти проекты будут реализованы после получения моногородами статуса территорий опережающего развития (ТОР). Ожидается, что заявки на создание ТОР на территориях этих монопрофильных муниципальных образований будут направлены в Минэкономразвития РФ до конца октября.

Городское поселение Горный расположено в Тогучинском районе Новосибирской области, численность населения - 9404 человека, градообразующее предприятие - Горновский завод спецжелезобетона. Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18 468 человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод.