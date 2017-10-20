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Новосибирский институт авиации и монгольский авиаперевозчик модернизируют самолеты Ан-2

Сибирь
20 октября, 8:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, октября. /ТАСС

Они будут модернизированы до модели ТВС-2МС, способной перевозить вдвое больше грузов, обладающей большей крейсерской скоростью и дальностью полета

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Самолет Ан-2

Самолет Ан-2

© Сергей Мальгавко/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Сибирский научно- исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА) и монгольский авиаперевозчик MIAT (Mongolian Airlines) подписали соглашение о сотрудничестве по проекту модификации самолетов Ан-2, сообщил в пятницу ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. Самолеты будут модернизированы до модели ТВС-2МС.

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"В Улан-Баторе подписано соглашение о сотрудничестве между СибНИА и монгольским авиационным предприятием МИАТ по модернизации самолетов Ан-2", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС директор СибНИА Владимир Барсук, самолеты Ан-2 будут модернизированы до модели ТВС-2МС, которую разработал институт. "Работы начались, монгольская сторона выполняет капитальный ремонт Ан-2 и часть работ по модернизации. В Монголии таких самолетов двадцать", - сказал Барсук.

ТВС-2МС - глубокая модернизация Ан-2, значительно превосходящая его по характеристикам. В частности, он способен перевозить вдвое больше грузов (до 3 тонн), в два раза больше его крейсерская скорость (350 км/час) и дальностью полета (3-3,5 тыс. км). При этом самолет сохраняет преимущества Ан-2, такие как возможность взлетать и садиться с короткой полосы.

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