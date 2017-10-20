Товарооборот регионов Сибири со странами дальнего зарубежья увеличился почти на треть

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа со странами дальнего зарубежья за 8 месяцев этого года вырос на 30% и составил более $25 млрд. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщила исполняющая обязанности заместителя начальника Сибирского таможенного управления Раиса Макарова.

"Рост наблюдается как в экспортных поставках, так и в импортных. В экспорте в стоимостном выражении произошло увеличение поставок на 30%, в импорте - на 28%. При этом товарооборот со странами дальнего зарубежья составил около $22 млрд, а со странами СНГ - более $3 млрд", - отметила она.

Основой экспорта в Сибирском федеральном округе в январе-августе 2017 года остались топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 47%. Второе место занимают металлы и изделия из них, на третьем месте - экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

В товарной структуре импорта лидирующие позиции занимают машины и оборудование, на их долю пришлось 37% от общего ввоза товаров. Дальше следует продукция химической промышленности и продовольственные товары. Как отметила Макарова, в этом году из-за снижения курса доллара многие предприятия Сибири смогли провести модернизацию оборудования, что также положительно сказалась на результатах товарооборота.