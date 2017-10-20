Эксперт: на Алтае борщевик разросся на площади более чем 22 тыс. га и мешает садоводам

БАРНАУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Опасное растение - борщевик Сосновского - разрослось в Алтайском крае на площади более чем 22 тыс. га и создает проблемы садоводческим хозяйствам. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель Алтайского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Владимир Марков.

"Растение активно занимает площади в садоводческих товариществах, и это создает большие трудности для садоводов при ведении хозяйств, по нашим данным, занял он более 22 тыс. га. Он фактически вытесняет культурные растения, снижает их урожайность и даже уничтожает: овощные, цветочные и даже плодово-ягодные. Я как агроном скажу - он быстро занимает поверхность и угнетает, затеняет морковь, огурцы, томаты смородину", - рассказал Марков, подчеркнув, что если допустить созревание зонтика семян, то они тысячами разнесутся ветром по соседним участкам.

По словам Маркова, победить очаги распространения сорняка можно, если активизировать работу по возделыванию садовых участков и прилегающих земель, обочин и свободных полян. Он отметил, что региональное отделение садоводов совместно с Минсельхозом и Россельхознадзором проводит мастер-классы и совещания с председателями садоводческих товариществ, где рассказывают о вреде и способах борьбы с борщевиком, акцентируя снимание на том, что сами садоводы должны проводить "войну" с опасным растением.

"Есть гербициды, которые прекрасно убивают борщевик, но к ним нужно относиться осторожно, не нанести вред культурным растениям", - пояснил Марков.

Как сообщалось ранее, комитеты Госдумы по экологии и охране окружающей среды и по аграрным вопросам обратились в понедельник к главам Минсельхоза Александру Ткачеву, Минприроды Сергею Донскому и президенту Российской академии наук Александру Сергееву с предложением рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Его площадь увеличивается на 10% ежегодно, на сегодняшний день им занято более 1 млн га.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России: соприкосновение с данным растением приводит к сильнейшим ожогам, требующим длительного лечения, пыльца борщевика Сосновского опасна для аллергиков - попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани, сок растения, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию.