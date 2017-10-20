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Эксперт: на Алтае борщевик разросся на площади более чем 22 тыс. га и мешает садоводам

Сибирь
20 октября, 9:42 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, октября. /ТАСС

Сорняк вытесняет культурные растения, снижает их урожайность и даже уничтожает, сообщил руководитель регионального отделения "Союза садоводов России" Владимир Марков

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БАРНАУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Опасное растение - борщевик Сосновского - разрослось в Алтайском крае на площади более чем 22 тыс. га и создает проблемы садоводческим хозяйствам. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель Алтайского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Владимир Марков.

"Растение активно занимает площади в садоводческих товариществах, и это создает большие трудности для садоводов при ведении хозяйств, по нашим данным, занял он более 22 тыс. га. Он фактически вытесняет культурные растения, снижает их урожайность и даже уничтожает: овощные, цветочные и даже плодово-ягодные. Я как агроном скажу - он быстро занимает поверхность и угнетает, затеняет морковь, огурцы, томаты смородину", - рассказал Марков, подчеркнув, что если допустить созревание зонтика семян, то они тысячами разнесутся ветром по соседним участкам.

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По словам Маркова, победить очаги распространения сорняка можно, если активизировать работу по возделыванию садовых участков и прилегающих земель, обочин и свободных полян. Он отметил, что региональное отделение садоводов совместно с Минсельхозом и Россельхознадзором проводит мастер-классы и совещания с председателями садоводческих товариществ, где рассказывают о вреде и способах борьбы с борщевиком, акцентируя снимание на том, что сами садоводы должны проводить "войну" с опасным растением.

"Есть гербициды, которые прекрасно убивают борщевик, но к ним нужно относиться осторожно, не нанести вред культурным растениям", - пояснил Марков.

Как сообщалось ранее, комитеты Госдумы по экологии и охране окружающей среды и по аграрным вопросам обратились в понедельник к главам Минсельхоза Александру Ткачеву, Минприроды Сергею Донскому и президенту Российской академии наук Александру Сергееву с предложением рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Его площадь увеличивается на 10% ежегодно, на сегодняшний день им занято более 1 млн га.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России: соприкосновение с данным растением приводит к сильнейшим ожогам, требующим длительного лечения, пыльца борщевика Сосновского опасна для аллергиков - попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани, сок растения, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию.

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