В Красноярском крае в 2018 году обработают 300 тыс. га зараженного шелкопрядом леса

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. га леса, зараженного сибирским шелкопрядом, планируется обработать в Красноярском крае в 2018 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на и. о. министра лесного хозяйства края Владимира Векшина.

"Угроза лесам по-прежнему остается. По предварительным данным лесопатологов, в 2018 году нужно будет обработать около 300 тыс. га. лесных участков, точные данные будут известны после контрольных весенних обследований", - цитирует пресс-служба Векшина.

По его словам, в 2017 году в регионе была проведена "беспрецедентная по объемам и масштабам работ" кампания по борьбе с сибирским шелкопрядом. В 2017 году очаги сибирского шелкопряда обрабатывали с воздуха с применением биологических и химических препаратов на общей площади 887,7 тыс. га. В работах принимали участие более 200 человек, было задействовано 43 воздушных судна.

Как сообщалось, нынешняя эпидемия для сибирских регионов стала первым массовым нашествием шелкопряда за последние 20 лет. Причина - благоприятная для размножения насекомых сухая и жаркая погода, которая устанавливалась летом в последние годы. Сибирский шелкопряд - крупная бабочка, гусеницы которой питаются хвоей большинства хвойных деревьев, встречающихся в Сибири. Очаги заражения наблюдались также и в лиственных лесах. При широком распространении наносит огромный вред лесному хозяйству.