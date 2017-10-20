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Обновленный налог на имущество увеличил поступления в бюджет Новосибирской области

Сибирь
20 октября, 15:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, октября. /ТАСС

Общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая принадлежит физическим лицам, по итогам 2016 года увеличилась на 100 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Сумма исчисленного налога на имущество физических лиц в Новосибирской области выросла на 36,5% - с 440 млн рублей в 2106 году до 600 млн рублей в 2017 году, это связано с введением нового порядка начислений этого налога по кадастровой стоимости жилья, сообщил ТАСС в пятницу руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

"Существенное увеличение суммы исчисленного налога связано с тем, что на сегодняшний день мы находимся в переходном периоде постепенного увеличения коэффициента, принимаемого для исчисления налога. Мы исходим из кадастровой стоимости жилья, и если в прошлом году у нас коэффициент был 0,2, то в этом году коэффициент уже 0,4. Кроме того, у нас увеличилось как количество налогоплательщиков на 60 тысяч, так и количество объектов недвижимости, их стало больше на 78 тысяч", - отметил Легостаев.

По данным налоговой службы региона, общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая принадлежит физическим лицам, по итогам 2016 года увеличилась на 100 млрд рублей и теперь составляет 1 трлн 422 млрд рублей.

Налог на имущество физических лиц с 1 января 2015 года начал рассчитываться по-новому в 28 регионах России, в том числе и в Новосибирской области. Речь идет о налогах, которые граждане платят за квартиры, дома, гаражи, машиноместа и строящееся жилье. Платежные квитанции жители начали получать исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, при этом кадастровая оценка недвижимости приближена к ее реальной стоимости. С 2020 года при расчете налога на имущество по всей стране будет использоваться только кадастровая стоимость.

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