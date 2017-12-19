МЧС: паводок в Омской области в 2018 году пройдет спокойно, но есть угроза лесных пожаров

ОМСК, 19 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Весенний паводок в 2018 году в Омской области пройдет более спокойно, чем в предыдущие годы, однако региону будут угрожать лесные пожары, сообщил во вторник ТАСС временно исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС Андрей Андреев.

"Я полагаю, что 2018 год относительно паводка пройдет спокойно. Но мы прогнозируем несколько непростую ситуацию с лесными пожарами. Мы к этой ситуации готовимся, приобретаем технику, развиваем добровольные пожарные общества", - рассказал Андреев.

Представитель МЧС отметил, что добровольные отряды создаются на муниципальном уровне. "В них входят представители администраций районов, общественных организаций и... жители, которые заинтересованы в том, чтобы их населенный пункт не пострадал от лесного пожара", - сообщил Андреев.

По его словам, основной проблемой сейчас остается материальное обеспечение таких отрядов. "Мы уже предлагали создать в районах резервы инвентаря, рабочей одежды, ранцевых огнетушителей и другого инструмента. Есть люди, есть желание помочь, но зачастую им просто нечем работать. Мы так и продолжаем возить все из Омска", - сказал врио главы ГУ МЧС.

Весеннее половодье уже третий год подряд подтапливает населенные пункты Омской области. Особенно сложным оказался 2015 год, когда самый высокий с 1941 года паводок нанес северным районам ущерб на сумму около 500 миллионов рублей. Тогда были снесены или повреждены 40 мостов и 76 внутрирайонных и областных дорог, подтоплены 30 населенных пунктов, 22 из которых два месяца были отрезаны от "большой земли".

Регион сильно пострадал от половодья и в 2016 году. В зону подтопления тогда попали 96 населенных пунктов в 24 районах Омской области, в которых проживает более 20 тысяч человек. В 2017 году, несмотря на неблагоприятный прогноз и большое количество выпавшего снега, паводок затронул только несколько населенных пунктов в четырех районах региона.