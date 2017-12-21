Новосибирская область в 2017 году увеличила производство молока, мяса и яиц

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Производство молока, мяса и яиц в Новосибирской области в 2017 году увеличилось по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в четверг на итоговом заседании регионального Минсельхоза заявил начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов Министерства сельского хозяйства области Денис Гамза.

"Производство молока по итогам 2017 года составит 570 тыс. тонн - плюс 6% к уровню 2016 года. Валовое производство мяса скота и птицы в текущем году составит 169,7 тыс. тонн - плюс 4% к уровню прошлого года. Валовое производство куриного пищевого яйца составит 1,151 млрд штук, это плюс 3 млн к уровню прошлого года", - отметил эксперт.

Сельхозпроизводители региона с начала года реализовали более 500 тысяч тонн молока, что превышает прошлогодний показатель на 8%. Такие показатели специалисты объясняют повышением поголовья и улучшением эффективности работы хозяйств. Как уточнил Гамза, регион вышел на второе место в стране по количеству коров в хозяйствах.

"В 2017 году наш регион вышел на второе место в Российской Федерации по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока мы входим в десятку регионов и занимаем 9 место", - пояснил Гамза.

По итогам года, в хозяйствах региона 128,5 тыс. молочных коров. В следующем году их количество собираются увеличить до 130 тыс. и улучшить их продуктивность. Причем, как отметил врио министра сельского хозяйства региона Василий Пронькин, в первую очередь хозяйства должны приобретать отечественных племенных животных.