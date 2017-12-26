Представители туриндустрии создали календарь событийного туризма Байкальских регионов

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Представители туриндустрии Сибири создали единый календарь событийного туризма трех Байкальских регионов - Иркутской области, Бурятии и Забайкалья, сообщил ТАСС во вторник президент Межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири (МАСТС) Максим Хвостишков.

Ресурс предназначен как для туроператоров, так и непосредственно для туристов, привлечь которых регионы рассчитывают за счет крупных культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

"Календарь "События Сибири" создан по инициативе ассоциации, которую поддержали Торгово-промышленные палаты Восточной Сибири и Бурятии, а также власти трех регионов (Иркутской области, Бурятии и Забайкалья - прим.ТАСС). Сейчас календарь охватывает Байкальский регион, в перспективе мы ожидаем, что в нем будет также отражен событийный потенциал Красноярского края и Якутии", - сказал он.

По словам Хвостишкова, в трех Байкальских регионах на данный момент создано порядка 14 млн мест размещения туристов.

"Потенциал событий, которые способны привлечь туристов на эти территории, на данный момент совершенно не раскрыт, именно за счет разрозненных стратегий и действий регионов. Событийный календарь позволяет объединить усилия в этой части и сформировать сквозной турпоток по Байкальскому региону. К примеру, туристы, которые приедут в феврале на иркутскую "Зимниаду" (фестиваль зимних видов спорта на льду Байкала - прим. ТАСС), могут быть ориентированы также по интересным мероприятиям Бурятии и Забайкалья и лично или через туроператоров спланировать посещение ни одного, а сразу нескольких регионов", - отметил глава ассоциации.

Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири (МАСТС) создана в 2016 году. Объединяет представителей туриндустрии, организаторов культурных и досуговых мероприятий и рестораторов сибирского макрорегиона для развития событийного туризма.