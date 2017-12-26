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Новосибирский предприниматель осужден на четыре года за мошенничество на 170 млн руб.

Сибирь
26 декабря, 13:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, декабря. /ТАСС

Суд установил, что директор нескольких финансово-убыточных предприятий геологоразведки похитил деньги четырех граждан и московской компании

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НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор по уголовному делу 63-летнего директора нескольких геологоразведочных компаний Станислава Исаева. Его приговорили к четырем годам колонии за мошенничество с займами на сумму более 170 млн рублей.

"Он признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных… [статьей] 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере". Суд согласился с позицией государственного обвинителя, приговорив Исаева к лишению свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что Исаев, возглавлявший несколько финансово-убыточных предприятий геологоразведки, похитил деньги четырех граждан и московской компании. Он входил в доверие потерпевших и убеждал их в наличии крупных объемов каменного угля на участках месторождений, умышленно завышая при этом рыночную стоимость доли уставных капиталов своих компаний. Под залог этих предприятий он в 2008-2009 годах брал займ, не собираясь исполнять принятые на себя обязательства по геологоразведке.

Ущерб потерпевшим составил более 166 млн рублей и €150 тыс. (свыше 10,2 млн рублей по курсу ЦБ на день публикации).

На имущество осужденного наложили арест (доля в квартире стоимостью 1,5 млн рублей и дом на дачном земельном участке стоимостью 25 млн рублей). Вину в преступлении подсудимый не признал.

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