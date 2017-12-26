Омская область будет снижать госдолг на 2-3 процентных пункта ежегодно

ОМСК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области с 2018 года планирует ежегодно снижать госдолг региона, который составляет 80% от собственных доходов бюджета, заявил во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков в бюджетном послании к Законодательному собранию.

Государственный долг региона к 1 января 2018 года составит почти 45,9 млрд рублей.

"Госдолг весом в 80% от собственных доходов бюджета - это камень, который тянет нас на дно. В 2018 году мы приступаем к постепенному снижению этой нагрузки, поэтапно - не менее 2-3 процентных пункта ежегодно. При этом расходы на обслуживание госдолга снижаются в абсолютных цифрах на 200 млн рублей. Это живые деньги, высвобождаемые для нужд жителей области", - заявил Бурков.

По его словам, Омская область получила 8,5 млрд рублей на сбалансированность бюджета, что позволило региону впервые за много лет сверстать профицитный бюджет, обеспечив при этом выполнение основных социальных обязательств. "Выполнив это условие, мы получили право на участие в инициированной президентом программе реструктуризации бюджетного долга", - подчеркнул глава региона.

Бурков отметил, что 2017 год стал для Омской области переломным в плане экономики. "Мы видим признаки роста. Доходы бюджета по сравнению с 2016 годом выросли на 3,4 млрд рублей. Правда, доля собственных поступлений составляет лишь половину от этой суммы, показывая рост чуть больше 3%. Нам есть куда расти", - заявил врио губернатора.

Он также подчеркнул, что у региона по-прежнему слишком мало доходов по сравнению с уровнем обязательных расходов, и акцентировал внимание на то, что нужно развивать потенциал налогооблагаемой базы. "Из 73 млрд рублей областных расходов "бюджет развития" составит в 2018 году всего 4,4 млрд рублей. Грешно просто проесть эти средства", - подытожил Бурков.

Бюджет Омской области на 2018 год впервые за 12 лет принят с профицитом, который составил 4,6 млрд рублей. Доходная часть главного финансового документа региона составляет 78,2 млрд рублей, а расходная - 73,6 млрд рублей. На 2017 год бюджет был принят с доходами 64,2 млрд рублей, расходами - 65,5 млрд рублей. С учетом последних корректировок, доходы составили 75,02 млрд рублей, расходы - 76,76 млрд рублей.