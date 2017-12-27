Исследования РКС помогут Алтайскому краю развивать точное земледелие и цифровую экономику

БАРНАУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве в области использования результатов космической деятельности. Данные будут использоваться в том числе в развитии точного земледелия и цифровой экономики, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

Подписи под документом поставили губернатор Александр Карлин и гендиректор РКС Андрей Тюлин.

"Соглашение позволит развивать в регионе современную инфраструктуру для внедрения сервисов цифровой экономики, современных технологий в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Отдельная часть соглашения посвящена развитию систем точного земледелия, экологического контроля в крае. Разработанные в РКС интеллектуальные геоинформационные сервисы предполагают возможность создания электронных карт полей, мониторинга состояния сельхозкультур, автоматического управления сельхозтехникой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, РКС и Алтайский край будут совместно внедрять информационные системы на основе космических систем дистанционного зондирования Земли, связи и навигации. Важное направление сотрудничества - развитие в крае сети высокоточного спутникового позиционирования. Оно позволит с сантиметровой точностью выполнять измерения для нужд строительства, контроля состояния зданий и сооружений, геодезических и кадастровых работ.

По данным администрации региона, ключевое преимущество космических систем перед аналогичной наземной инфраструктурой - глобальность.

Также Алтайский край и РКС планируют вместе формировать систему обучения и подготовки кадров для работы с новыми сервисами. Для этого будет налажено сотрудничество с отдельными вузами Алтайского края.