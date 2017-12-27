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Байкальский образовательный форум в 2018 г. будет посвящен качеству образования в регионах

Сибирь
27 декабря, 12:42 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 27, декабря. /ТАСС

Он возобновит свою работу после трехлетнего перерыва

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УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Байкальский образовательный форум, который в 2018 году возобновит работу после трехлетнего перерыва, будет посвящен вопросам качества образования. Об этом сообщили в среду в Министерстве образования и науки Бурятии.

Форум проходил в республике с 2009 года, ежегодно в нем принимали участие несколько сотен педагогов и работников системы образования из десятков регионов, но с 2015 года власти республики отказались от его проведения из-за нехватки средств.

"Байкальский образовательный форум пройдет с 15 по 17 августа 2018 года, его тема - "Качество образования - диалог с обществом". В рамках форума будут работать дискуссионные площадки по основным направлениям модернизации дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Участниками форума станут сотни экспертов из разных регионов", - уточнили в министерстве.

Решение о возобновлении проведения форума было принято во время визита руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова в Бурятию в августе. Кравцов отметил, что это мероприятие являлся драйвером развития для всей системы школьного образования.

Темы обсуждений на Байкальском образовательном форуме в 2018 году будут касаться результатов ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и других оценочных процедур. "Важно, что все предложения и решения, которые прозвучат в рамках форума, будут приниматься в диалоге с родительской и педагогической общественностью", - добавили в министерстве.

В 2014 году участниками VI Байкальского образовательного форума стали представители 41 региона, а также Монголии и Японии. Центральной была тема "Ребенок в пространстве будущего". Кроме пленарного и секционных заседаний, состоялись экспедиции в районы Бурятии, педагоги знакомились с реализацией проектов "умных" школ и детских садов и делились опытом.

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