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"Сибуправтодор" намерен разорвать контракт с генподрядчиком Восточного обхода Новосибирска

Сибирь
27 декабря, 12:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, декабря. /ТАСС

Причиной послужил низкий темп работ

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Вид на Центральный район Новосибирска

Вид на Центральный район Новосибирска

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" ("Сибуправтодор") подало иск в Арбитражный суд Новосибирской области о расторжении контракта с генеральным подрядчиком строительства Восточного автомобильного обхода Новосибирска - компанией "Сибмост". Как пояснили ТАСС в учреждении, решение принято из-за медленного строительства объекта.

"Мы подали иск о расторжении контракта с "Сибмостом" из- за низких темпов работы. Если суд удовлетворит наш иск, будем искать нового подрядчика", - сообщили ТАСС в "Сибуправтодоре".

Иск принят Арбитражным судом, "Сибмост" подал встречный иск.

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Получить комментарий представителей "Сибмоста" не удалось. "Мы судебные дела не комментируем", - сказали ТАСС в пресс-службе "Сибмоста".

Ранее сообщалось, что работы по строительству Восточного обхода полностью остановлены из-за проблем у компании-генподрядчика.

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить Северный обход с федеральной трассой М-52 "Чуйский тракт" и разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск. Строительство первого 20-километрового участка от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово было начато в 2013 году. Сдача участка в эксплуатацию была назначена на 2016 год, затем перенесена на 2019 год.

Банкротство "Сибмоста"

В начале июля 2016 года строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей.

Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей. В дело о банкротстве вступили банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них.

В декабре 2017 года суд признал банкротом совладельца "Сибмоста" Альберта Кошкина - Экспобанк заявил о его задолженности в 178,7 млн рублей. Ранее банкротом был признан его сын Владислав Кошкин.

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