Суд смягчил приговор экс-чиновнику мэрии Новосибирска за хищение муниципальных квартир

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Дзержинский райсуд Новосибирска, повторно рассмотрев дело о хищении муниципальных квартир бывшими чиновниками мэрии и риелторами, снова признал их виновными, но смягчил меру наказания - бывший замначальника управления по жилищным вопросам мэрии Андрей Гудченко получил 4 года колонии вместо 8 лет, сотрудник агентства недвижимости, участвовавший в преступной схеме, приговорен к 3,5 годам колонии вместо 7 лет, сообщает в среду пресс-служба суда.

"Приговором суда Гудченко Андрей Николаевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество" и "Покушение на мошенничество"). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 1 млн рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила пресс-служба.

Участвовавший в мошеннической схеме сотрудник агентства недвижимости Павел Селякин приговорен судом к 3,5 года исправительной колонии (после первого рассмотрения дела - 7 лет) и штрафу 700 тысяч рублей. Два других риелтора сохранили условные сроки, их штрафы немного сократились. Валерия Селякина, по решению суда должна заплатить 250 тыс. рублей (вместо 300 тыс. руб.), Людмила Епихина - 60 тыс. рублей (вместо 70 тыс. руб.), говорится в сообщении.

Все четверо признаны виновными в мошенничестве при продаже 25 муниципальных квартир с общим ущербом городскому бюджету более 24 млн рублей. Первое решение по делу Дзержинский облсуд вынес в декабре 2016 года, оно было обжаловано и направлено на пересмотр.

Дело о муниципальных квартирах

Весной 2015 года СК сообщил, что в Новосибирске выявлены 1,5 тысячи случаев мошенничества при продаже муниципального жилья. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Однако позже выяснилось, что это общее количество проданных мэрией квартир и не все случаи связаны с хищением. Следователи проверили 1,5 тысячи продаж, выявив несколько десятков преступлений.

Отдельно было возбуждено дело в отношении начальницы Андрея Гудченко Светланы Стыниной и двух директоров юридических фирм - ЗАО "Пересвет" и ООО "Ковровый дом". Им инкриминировали 40 случаев мошенничества с муниципальными квартирами с ущербом более 32 млн рублей. Позже дело в отношении директора "Пересвета" Веры Глотовой было вынесено в отдельное производство и направлено в суд. В результате риелтора признали виновной в мошенничестве и приговорили к условному сроку и штрафу в 700 тыс. рублей.

Расследование дела в отношении экс-чиновницы Светланы Стыпиной находится в завершающей стадии.