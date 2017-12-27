Около 300 домов остались без тепла в пригороде Абакана

АБАКАН, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 300 домов и пять социально значимых объектов остались без тепла и горячей воды в селе Подсинее Алтайского района Хакасии (4 км от столицы республики Абакана). Об этом сообщили в среду в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В связи с порывом на теплотрассе нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение в населенном пункте Подсинее. Под отключение попало 298 частных жилых домов (1775 человек) и пять социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве Хакасии, коммунальщики планируют устранить аварию в течение нескольких часов.

По данным Министерства строительства и ЖКХ Хакасии, среди оставшихся без тепла социальных объектов школа, детский сад, сельский дом культуры, музыкальная школа и врачебная амбулатория. "Понижение тепла (в заданиях - прим. ТАСС) пока незначительное, на улице температура минус 9 градусов. В эвакуации нет необходимости, надеемся завершить работы к 20:00 (16:00 мск)", - сказала ТАСС представитель ведомства Екатерина Труш.