"ДЕДский сад" для пожилых людей начнет работу в Новосибирске в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области в 2018 году запустит первый в регионе "ДЕДский сад" - учреждение на базе Новосибирского дома ветеранов, где пожилые люди смогут проводить день под присмотром специалистов, сообщила в четверг представитель регионального Министерства труда и социального развития Светлана Катаева.

"Это пилотный проект, посмотрим, будет ли он пользоваться спросом, найдет ли отклик у дедушек и бабушек. Есть много людей, страдающих амнезией или болезнью Альцгеймера, которых близкие не хотят отдавать в стационары, а оставлять дома уже опасно. Для них это вариант замечательный: как ребенка утром отвел в детский сад, вечером забрал и спокоен за него. К тому же, бабушки смогут общаться между собой", - сказала она.

Среди задач "ДЕДского сада" в министерстве называют сохранение физической активности и психического здоровья, социальную интеграцию и развитие творческой деятельности пожилых людей. Сад будет работать с 8 утра до 17 вечера в будние дни и позволит избежать стрессовых ситуаций, с которыми сталкиваются пенсионеры, попадая в стационарное учреждение.

В центре для пожилых людей будут организованы оздоровительные и реабилитационные программы, культурные мероприятия. Проект реализуется в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.