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Власти Новосибирской области прогнозируют снижение госдолга в 2017 году почти на 3%

Сибирь
28 декабря, 13:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, декабря. /ТАСС

Отмечается, что область входит в группу регионов с долговой нагрузкой ниже 50%

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НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Государственный долг Новосибирской области, по прогнозу регионального Минфина, снизится в 2017 году на 2,8%, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства. Снизить долг удалось, в частности, за счет выплаты кредитов коммерческим банкам.

"Благодаря структурным изменениям госдолга в части увеличения доли бюджетных кредитов, сокращения до минимума обязательств перед коммерческими банками и взаимодействия с кредитными организациями, по итогам 2017 года ожидается снижение уровня долговой нагрузки на 2,8% - с 47,6 до 44,8%.

Новосибирская область входит в группу регионов с долговой нагрузкой ниже 50%", - говорится в сообщении.

По данным на 1 декабря 2017 года, государственный долг Новосибирской области сократился до 39,45 млрд рублей. Ранее сообщалось, что область снизила его за месяц на 1,5 млрд рублей за счет выплаты кредита Сбербанку.

Объем государственных ценных бумаг Новосибирской области - 16,1 млрд рублей. Последний выпуск облигаций на 5 млрд рублей состоялся в сентябре этого года.

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