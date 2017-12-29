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Взрывные устройства в якобы заминированных учреждениях Томска и Иркутска не найдены

Сибирь
29 декабря, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

После анонимных звонков были эвакуированы посетители торговых центров

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств обследовали торговые центры и другие учреждения в Томске и Иркутске, в которые поступили анонимные звонки с сообщениями о минировании. Взрывные устройства не обнаружены, сообщили ТАСС в пятницу источники в силовых структурах.

"Все шесть минирований в Томске оказались ложными, все здания проверены. Звонили через IP-телефонию. Сейчас правоохранительные органы будут возбуждать дело по этим ложным сообщениям", - сказал ТАСС сотрудник правоохранительных органов Томска.

Ранее сообщалось, что в Томске эвакуированы из-за сообщений о минировании шесть торговых центров.

Также сообщалось об анонимных звонках в аэропорт, административное здание, школу и ряд торговых центров Иркутска. По данным источника в силовых структурах, взрывных устройств в них не обнаружено.

Кроме того, источники в силовых структурах сообщили ТАСС о якобы минировании одного торгового центра в Улан-Удэ, одного - в Барнауле, ряда торговых центров и административных зданий в Кемерове и ТЦ МЕГА в Омске. Посетители и персонал из них эвакуированы, здания обследуют силовики.

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