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Особый противопожарный режим вводится в Новосибирской области

Сибирь
9 января, 12:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, января. /ТАСС

В праздничные дни на пожарах в регионе погиб 21 человек

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НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во вторник распорядился ввести особый противопожарный режим в населенных пунктах региона. Поводом для усиления мер стала участившаяся гибель людей на пожарах, в новогодние праздники жертвой огня стал 21 человек, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Врио губернатора Андрей Травников призвал глав городов и населенных пунктов в кратчайшие сроки принять решения по введению особого противопожарного режима, а также активизировать профилактическую работу с населением", - говорится в сообщении.

В ходе селекторного совещания с главами регионов Травников отметил, что несмотря на принятые профилактические меры в области сохраняется неблагоприятная пожарная обстановка. Особое беспокойство вызывает ситуация с пожарами и гибелью людей в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Искитимском и Колыванском районах.

По его словам, за все праздничные дни на пожарах погиб 21 человек. Так, 4 января при пожаре на обувной фабрике в Искитимском районе погибли 10 работников.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, во время долгих выходных помощь пожарно-спасательных формирований потребовалась более 60 раз. На пожарах были эвакуированы и спасены более 20 человек.

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Пожар на складе в Новосибирской области
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Травников, Андрей Александрович
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