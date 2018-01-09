Яйскому НПЗ в Кузбассе продлили налоговые льготы, несмотря на снижение инвестиций

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области принял решение продлить до конца 2018 года предоставление налоговых льгот компании "Нефтехимсервис", которая строит Яйский нефтеперерабатывающий завод (Яйский НПЗ). Об этом сообщили во вторник ТАСС в департаменте инвестиций и стратегического развития региона.

"Принято решение продлить до 31 декабря 2018 года включительно период нахождения в перечне инвестиционных проектов Кемеровской области инвестиционного проекта "Строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода", реализуемого АО "Нефтехимсервис" <…> в связи с реализацией второго этапа", - сказали в департаменте.

НПЗ был включен в перечень инвестпоектов области, которые получают господдержку, в 2011 году. С 2013 года работает первая очередь завода, в настоящее время строится вторая. Решение о продлении льготы на год уже принималось дважды - на 2016 и 2017 годы.

Согласно представленным в декабре 2017 года на совете данным, льгота по налогу на имущество завода составит в 2018 году 191 млн рублей. Ранее - с 2013 по 2017 годы - предприятие получило около 1 млрд рублей такой господдержки. Инвестсовет продлил льготы несмотря на то, что не все ранее заявленные параметры проекта выполнены в полном объеме: по данным обладминистрации, в бизнес-плане 2016 года инвестиции с момента реализации проекта в 2007 году должны были достигнуть 29,1 млрд рублей, однако было вложено 22,6 млрд рублей.

Директор по экономике и финансам "Нефтехимсервиса" Марина Шрепп поясняла, что график, в частности, был скорректирован из-за изменений сроков поставки основного оборудования. Также на реализацию проекта повлияли рост акцизов, которые в 2016 году составили 4 тыс. рублей на тонну, в 2017 - 7,8 тыс., а в 2018 - увеличатся до 8,6 тыс. Кроме того, выросла стоимость приобретаемой нефти: если в июне она составляла 16 тыс. рублей за тонну, то в ноябре - 22 тыс. за тонну.

По ее данным, общие вложения с 2007 по 2019 годы оцениваются в 50,2 млрд рублей, в том числе 18 млрд направлены на первый этап. Ожидается, что окупиться они должны к концу 2023 года. Из общей суммы вложений 30% - собственные средства, остальное - заемные.

О проекте

Как сообщалось, запуск второй очереди позволит увеличить глубину переработки нефти и производить в регионе бензин стандарта Евро-5. В перспективе - после 2019 года - планируется разработать проект третьей очереди, которая должна увеличит объемы переработки с 3,3 до 4,5 млн тонн, вложения в нее оцениваются еще в 55 млрд рублей.