На Алтае в 2018 году будет разработана система оценки работы регионального правительства

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. В Алтайском крае в 2018 году разработают систему оценки качества работы регионального правительства, начавшего работу 1 января 2017 года, сообщил журналистам зампредседателя регионального правительства Виталий Снесарь.

"Мы в целом ставим себе задачу в течении 2018 года разработать и ввести в эксплуатацию систему индикативов, потому что сегодня говорить о том, что есть какая-то система контроля качества работы, нельзя. Мы к этому идем", - сказал Снесарь на правительственном заседании, посвященном предварительным итогам работы краевых властей в 2017 году.

По словам Снесаря, в список параметров качества работы властей края войдут исполнение указов президента РФ, повышение качества и персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти. Также среди параметров будет и качество управления бюджетом региона.

"Можно бездумно скопировать [у другого региона] и думать, что с этим делать, но за прошедший год мы на организационные мероприятия, на применение новых механизмов взаимодействия потратили много сил. Год 2018 мы как раз посвятим разработке совершенно прозрачных, точных, и математически понятных индикативов работы правительства региона", - пояснил Снесарь.

Как сообщалось ранее, власти Алтайского края начали работу в формате правительства с 1 января 2017 года. Тогда же в регионе вместо управлений начала действовать система министерств - здравоохранения, труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования и науки, юстиции, имущественных отношений, строительства, транспорта и ЖКХ, природных ресурсов. Губернатор региона одновременно является по должности председателем правительства. Целью перехода к правительственной модели стало улучшение качества управления регионом, установление четкого взаимодействия органов исполнительной власти.