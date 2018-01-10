Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Алтае в 2018 году будет разработана система оценки работы регионального правительства

Сибирь
10 января, 14:09 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 10, января. /ТАСС

В список параметров качества работы властей Алтайского края войдут исполнение указов президента РФ, повышение качества и персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. В Алтайском крае в 2018 году разработают систему оценки качества работы регионального правительства, начавшего работу 1 января 2017 года, сообщил журналистам зампредседателя регионального правительства Виталий Снесарь.

"Мы в целом ставим себе задачу в течении 2018 года разработать и ввести в эксплуатацию систему индикативов, потому что сегодня говорить о том, что есть какая-то система контроля качества работы, нельзя. Мы к этому идем", - сказал Снесарь на правительственном заседании, посвященном предварительным итогам работы краевых властей в 2017 году.

По словам Снесаря, в список параметров качества работы властей края войдут исполнение указов президента РФ, повышение качества и персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти. Также среди параметров будет и качество управления бюджетом региона.

"Можно бездумно скопировать [у другого региона] и думать, что с этим делать, но за прошедший год мы на организационные мероприятия, на применение новых механизмов взаимодействия потратили много сил. Год 2018 мы как раз посвятим разработке совершенно прозрачных, точных, и математически понятных индикативов работы правительства региона", - пояснил Снесарь.

Как сообщалось ранее, власти Алтайского края начали работу в формате правительства с 1 января 2017 года. Тогда же в регионе вместо управлений начала действовать система министерств - здравоохранения, труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования и науки, юстиции, имущественных отношений, строительства, транспорта и ЖКХ, природных ресурсов. Губернатор региона одновременно является по должности председателем правительства. Целью перехода к правительственной модели стало улучшение качества управления регионом, установление четкого взаимодействия органов исполнительной власти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
3
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
4
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
5
Умер Михаил Державин
6
Как семьям с детьми сэкономить на проценте по ипотечному кредиту
7
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама