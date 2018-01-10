Более 20 фельдшерских пунктов построили в 2017 году в отдаленных районах Иркутской области

ИРКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Двадцать один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию в 2017 году в отдаленных поселках восьми районов Иркутской области, что стало абсолютным рекордом последних лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

В поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном в декабре 2017 года по итогам ежегодной пресс-конференции, правительству и региональным властям поручено в 2018-2020 гг. организовать ФАПы во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек. Также для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предполагается начать использование передвижных мобильных медицинских комплексов.

"[Властями Иркутской области в 2017 году] проделана значительная работа по строительству такого большого количества ФАПов. То, что построено в прошлом году, превышает общий объем ФАПов, возведенных с 2014 года", - процитировали в пресс-службе министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину.

Как уточнила министр, всего в 2017 году было запланировано открытие 25 ФАПов, несколько объектов "были сданы буквально под Новый год - в Зиминском, Тайшетском и Тулунском районах". Четыре объекта перешли на этот год и будут введены в ближайшее время.

Кроме того, в 2018 году в Иркутской области начнут проектирование 21 ФАПа и строительство 16 подобных объектов. Общая сумма, которая будет направлена на эти цели из областного бюджета, составит 1 млрд 241 млн руб.