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Суд в Красноярске 8 февраля рассмотрит иск ЦБ о банкротстве банка "Канский"

Сибирь
10 января, 15:16 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, января. /ТАСС

Иск ЦБ был зарегистрирован 26 декабря 2017 года

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КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 8 февраля иск Центробанка (ЦБ) о признании банкротом банка "Канский". Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

"Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление Центрального банка Российской Федерации о признании коммерческого банка "Канский" несостоятельным. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника несостоятельным назначено на 8 февраля", - уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что иск ЦБ был зарегистрирован 26 декабря 2017 года.

ЦБ РФ 13 декабря отозвал у банка "Канский" лицензию на осуществление банковских операций за утрату капитала. В банке была назначена временная администрация, которая произвела расчет стоимости имущества и обязательств кредитной организации, говорится в исковом заявлении. Согласно данному расчету, стоимость имущества КБ "Канский" составляет 1,9 млрд рублей, а стоимость обязательств перед кредиторами - 2 млрд рублей.

"Таким образом, стоимость имущества (активов) КБ "Канский" недостаточна для погашения обязательств перед кредиторами", - отмечается в исковом заявлении.

Согласно данным отчетности, кредитная организация по величине активов на 1 декабря 2017 года занимала 374 место в банковской системе РФ.

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