Горняки в Кузбассе обнаружили в забое останки пещерного льва и передали их в музей

ЕКАТЕРИНБУРГ/КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Горняки предприятия "Кузбассразрезуголь" обнаружили останки пещерного льва, жившего более 30 тыс. лет назад. Находку передали в Кемеровский областной краеведческий музей, в дальнейшем она будет исследована учеными, сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит "Кузбассразрезуголь".

"Останки древнего существа обнаружили при проведении работ в забое работники Моховского угольного разреза. По заключению палеонтологов, останки принадлежат пещерному льву, который является предком современного льва и вымер ориентировочно 10 тыс. лет назад. Кости хищника, возраст которых составляет более 30 тыс. лет, прекрасно сохранились, горняки передали их специалистам Кемеровского областного краеведческого музея", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для детального изучения находки в Кузбасс приедут эксперты Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

"Это очень большая редкость, ни в одной музейной коллекции Сибири вообще нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только нашему музею и Кемеровской области. Эта находка очень важна для всех ученых, занимающихся палеонтологией и изучением Ледникового периода", - приводит пресс-служба слова заведующего отделом научных исследований и экспедиций музея Дмитрия Слободина.

"Кузбассразрезуголь" на протяжении нескольких лет сотрудничает с Кемеровским областным краеведческим музеем. Здесь хранится найденный в январе 2015 года на Караканском поле Моховского разреза каменный диск. Сюда же были переданы окаменевшие стволы древних деревьев - кордаиты, возраст которых, как и диска, превышает 260 млн лет. Кроме того, в августе 2015 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын передал в дар музею коллекцию минералов Урала и Сибири, а также современное выставочное оборудование.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. "Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом.