Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейс Новосибирск - Братск

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на регулярные рейсы между Новосибирском и Братском Иркутской области, вылеты начнутся 3 июня, сообщает в четверг пресс-служба компании. Сейчас авиасообщения между этими городами нет.

"Мы рассчитываем, что новый рейс будет востребован среди пассажиров. Время в пути из Новосибирска в Братск составит чуть более двух часов. Это возможность с комфортом путешествовать между городами Сибирского региона, чтобы навестить близких или встретиться с деловыми партнерами", - приводит пресс-служба слова коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачево в 05:00, прилет в аэропорт Братска в 08:05 по местному времени. Обратный рейс из Братска - в 09:10, прилет в Новосибирск - в 10:25.

Полеты в Братск будут осуществляться в рамках программы развития региональных авиаперевозок на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне эконом-класса.

Ранее о необходимости авиасообщения между городами заявлял мэр Братска.