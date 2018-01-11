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Первый полуфинал всероссийского студенческого кубка "Управляй!" начался в Омске

Сибирь
11 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

В конкурсе по менеджменту принимают участие студенты из Омской и Иркутской областей

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый полуфинал конкурса по менеджменту "Управляй!", в котором принимают участие студенты из Омской и Иркутской областей, начался в четверг в Омске. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса.

"11 января на площадке первого полуфинала со студентами начали работать эксперты: представители Сбербанка, "Леруа Мерлен", МТС, Х5 Retail Group, а также крупных региональных предприятий и объединений - Омского областного союза промышленников и предпринимателей, а также Омского регионального бизнес-инкубатора", - сообщили организаторы.

В оргкомитете уточнили, что онлайн-этап кубка "Управляй!" начался в декабре 2017 года. Цель конкурса - выявить студентов, обладающих управленческим потенциалом. В рамках кубка участники будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов России.

"Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях", - подчеркнули организаторы.

С приветствием от имени временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова выступила министр образования Омской области Татьяна Дернова и министр экономики Омской области Расим Галямов, который отметил, что на этапе полуфинала представители органов государственной власти видят тех, на кого будет опираться промышленность и экономика в будущем. От имени руководства города Омска полуфиналистов поприветствовал вице-мэр Денис Денежкин, который пожелал участникам проявить себя и стать настоящими управленцами.

Кубок "Управляй!" являются частью платформы "Россия - страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на решение поставленной главой государства задачи. "Россия - страна возможностей" рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. В настоящий момент в платформу входит 13 проектов, еще 5-7 могут присоединиться к ней в ближайшее время.

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