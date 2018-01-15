Восстановлено движение в Дзержинском районе Новосибирска, где прорвало трубопровод

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Движение на улице Доватора в Дзержинском районе Новосибирска, где в понедельник прорвало трубопровод с горячей водой, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

"По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в 17:00 по местному времени (13:00 мск) на улице Доватора полностью восстановили движение автотранспорта. Ремонтные работы по устранению дефекта на теплотрассе продолжаются", - говорится в сообщении.

Сейчас в Новосибирске минус 20 градусов по Цельсию. Дорожных заторов в районе Доватора не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, в 06:00 (02:00 мск) в Дзержинском районе Новосибирска прорвало трубопровод и горячая вода оказалась на проезжей части трех улиц, одна из которых была перекрыта. Ремонтом занимается "Сибирская энергетическая компания", отключения тепла у жителей не будет. Ремонт планируется закончить 16 января.

Похожая авария произошла 13 января в центре Омска, где оказались затоплены две улицы, движение на них также было ограничено. В Омской области установился 30-градусный мороз, который превратил затопленные улицы в каток.