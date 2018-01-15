Втрое больше долгов по зарплате - более 1,8 млрд руб. - взыскали в Кузбассе в 2017 году

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура в Кемеровской области в 2017 году взыскала 1,8 млрд рублей задолженности по зарплате перед работниками различных предприятий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

Как сообщалось, ситуация по выплате заработной платы в Кузбассе обострилась весной 2017 года, до ноября включительно область по этому показателю входила в тройку регионов с самой большой задолженностью по стране.

"В 2017 году принятые меры прокурорского реагирования наряду с работой других органов способствовали погашению задолженности по заработной плате в размере 1 млрд 836 млн рублей, в 2016 году - 569 млн рублей. <…> На 1 января 2017 года задолженность составила около 35 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве ТАСС пояснили, что основными должниками в 2017 году стали шахты угольной компании "Заречная" (признаны банкротами, как и сама управляющая компания, где работает около 4,3 тыс. человек - прим.ТАСС), а также "Юргинский машиностроительный завод" ("Юрмаш", градообразующее предприятие моногорода Юрга, на котором трудятся около 2,6 тыс. человек). По данным прокуратуры, в пользу работников "Заречной" взыскано 1,1 млрд рублей, "Юрмаша" - 510 млн рублей.

Ситуация по выплате зарплаты находится на постоянном контроле прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются все предусмотренные законом меры для взыскания долгов: вносятся представления, возбуждаются административные дела, к административной ответственности привлекаются лица, ответственные за несвоевременную выплату зарплаты и т.д.