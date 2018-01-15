Тулеев просит МЧС и РАН изучить влияние угледобычи на сейсмологическую ситуацию в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в правительство РФ, к министру по ЧС Владимиру Пучкову и в Российскую академию наук с просьбой на государственном уровне изучить влияние горной добычи на сейсмологическую ситуацию в Кузбассе, сообщили в пресс-службе обладминистрации в понедельник.

"Сегодня Аман Тулеев направил в правительство России, министру по ЧС Владимиру Пучкову и в Российскую академию наук (РАН) обращение о необходимости на государственном уровне изучить влияние горной добычи на сейсмику региона", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в администрации, на совещании о сейсмообстановке в Кузбассе, которое прошло на прошлой неделе с участием компетентных специалистов и руководителей угольных предприятий, было принято решение при проведении горных работ снизить количество взрывчатки на 50 % от проектных значений.

По данным обладминистрации, в ночь на 13 января в регионе были зарегистрированы подземные толчки, эпицентр землетрясения был в районе поселка Артышта Беловского района (центр области, - прим.ТАСС). Жалоб от населения практически не поступало, комиссии осмотрели жилые дома и объекты ЖКХ в поселке Красный брод, Белово и Беловском районе, никаких нарушений не выявили. В середине декабря Тулеев сообщал, что в 2017 году в регионе произошло 124 сейсмособытия, в год в Кузбассе проводится 3 тысячи взрывов для добычи угля.

Кемеровская область - ведущий угольный регион РФ, где добывается около 60% всего отечественного угля. В регионе периодически фиксируются подземные толчки небольшой магнитуды. В июне 2013 года в центре региона произошло сильнейшее за 110 лет землетрясение магнитудой 5,3, ущерб него составил 1,7 млрд рублей. Уже более 10 лет в области строятся здания с повышенной сейсмостойкостью - до 8 баллов. На территории Кузбасса действует 14 сейсмостанций.