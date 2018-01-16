Начало реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ начнется в марте 2018 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Реконструкция железнодорожного вокзала в Улан-Удэ начнется в марте 2018 года, после окончания процедуры госэкспертизы проекта. Об этом сообщил во вторник журналистам в Иркутске начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Василий Фролов.

Ранее сообщалось, что работы должны были начаться в конце 2017 года, однако этого не произошло.

"Проектно-сметная документация сформирована. Полагаю, в середине февраля эти проекты пройдут госэкспертизу, что и сдерживает определенным образом развертывание работ. В марте мы планируем приступить к началу реконструкции", - сказал он, добавив, что работы будут вестись в течение 2018 и 2019 годов, вокзал при этом функционировать не перестанет.

Вокзал в Улан-Удэ был построен в 1937 году, на протяжении длительного периода времени там не проводился капитальный ремонт, вокзал не отвечает современным требованиям. Реконструкция предполагает благоустройство территории вокзала, обновление технических помещений, зала ожидания, кровли здания. Работы также запланированы на платформах и в комнатах отдыха, будет введена система электронной очереди, проявится современный кассовый зал, современная система информирования пассажиров и навигации.

"При этом исторический облик здания вокзала будет сохранен. Также многое будет сделано для повышения качества обслуживания маломобильных групп населения", - отметил Фролов.

Ранее сообщалось, что первоначальная стоимость проекта была оценена в 560 млн рублей. В сентябре 2017 года Фролов сообщил об увеличении суммы до 840 млн рублей.