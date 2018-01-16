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Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни

Сибирь
16 января, 15:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, января. /ТАСС

В 1997-1998 годах Дуда был капитаном команды КВН Новосибирского госуниверситета, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги

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НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Известный новосибирский КВНщик, игрок и капитан команды КВН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимир Дуда скончался во вторник в больнице после перенесенного инсульта. Ему было 56 лет.

"Ассоциация выпускников "СОЮЗ НГУ" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 16 января 2017 года, скоропостижно скончался выпускник механико-математического факультета 1984 года, член Наблюдательного совета Союза НГУ Владимир Васильевич Дуда", - сообщается на официальном сайте организации.

Информацию о похоронах в ассоциации обещают опубликовать позже.

Друзья семьи рассказали ТАСС, что в четверг, 11 января, его увезли на реанимобиле в Новосибирскую областную клиническую больницу с диагнозом "инсульт". Врачи боролись за его жизнь несколько дней.

Телеведущая и участница КВН НГУ Татьяна Лазарева сообщила о смерти друга на своей странице в соцсети: "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было, и все, что могли". Она охарактеризовала его как "абсолютно бесконфликтного", очень доброго и порядочного человека.

Владимир Васильевич Дуда был известным новосибирским КВНщиком и шоуменом. В 1997-1998 годах был капитаном команды КВН НГУ, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги. Играл в команде КВН "Контора братьев Дивановых", входил в состав жюри "КВН Сибирь". Занимался организацией и проведением мероприятий.

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