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Второй Байкальский тоннель на БАМе будет достроен в 2019 году

Сибирь
16 января, 15:31 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 16, января. /ТАСС

Он будет расположен на административной границе Иркутской области и Бурятии, его длина составит семь километров

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ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Строительство второго Байкальского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершится в 2019 году, сообщил во вторник журналистам начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") Василий Фролов.

"В марте текущего года мы завершаем проходку ствола Байкальского тоннеля. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год", - сказал он.

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Строительство второго прохода Байкальского тоннеля в одном из узких мест БАМа, сдерживающих пропускную способность магистрали, началось в 2014 году. Тоннель будет расположен на административной границе Иркутской области и Бурятии, его длина составит 7 км. Сообщается, что при строительстве применяются новые технологии, в частности, параллельно с проходкой ведется отделка тоннеля по всему диаметру.

По словам Фролова, в 2018 году на ВСЖД будет сдан в эксплуатацию второй мост через реку Лена в Иркутской области протяженностью 417 м. Конструкция моста имеет "северное исполнение", предназначенное для эксплуатации в сложных природно-климатических условиях, уточнил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ВСЖД, с вводом в эксплуатацию этих объектов пропускная способность участка Лена - Северобайкальск (на территории Иркутской области и Бурятии) увеличится до 22 пар поездов в сутки (сейчас - в среднем 15).

БАМ - одна из крупнейших железнодорожных магистралей мира (около 4 тыс. км). Основной участок магистрали от иркутского города Тайшет до тихоокеанского порта Советская Гавань в Хабаровском крае строился с перерывами с 1938 по 1984 год.

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