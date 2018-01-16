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Алтайский археолог получил президентский грант на исследование эпохи Великого переселения

Сибирь
16 января, 15:36 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, января. /ТАСС

В рамках проекта планируется провести как теоретические исследования, так и археологические раскопки в Алтайском крае

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БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. Археолог Алтайского государственного университета (АлтГУ) получил грант президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых на исследования эпохи Великого переселения народов. Обладателем гранта в 1,2 млн рублей стал сотрудник вуза Николай Серегин, сообщили во вторник в пресс-службе АлтГУ.

"Обладатель гранта - кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Николай Серегин. Средства будут направлены на работу в рамках проекта "Алтай в эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье: комплексное историко-археологическое исследование". Грант рассчитан на два года - по 600 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

По словам самого Серегина, в рамках проекта планируется провести как теоретические исследования, так и археологические раскопки на Алтае. Главная задача - комплексная реконструкция процессов периода Великого переселения народов. Также в рамках проекта ученые примут участие в ежегодной университетской конференции "Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края", и в международной конференции "Полевые исследования на Алтае и в верхнем Приобье".

Как отмечают в вузе, в исследование археолога входит малоизученный исторический период - определенный объем информации есть, но белых пятен еще достаточно. Также, по данным АлтГу, президентские гранты получили еще трое ученых вуза. Поддержка в 2018-2019 гг. будет оказана исследованиям в сфере психологии и истории - также по 1,2 млн рублей на два года.

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