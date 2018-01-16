В Одесском районе Омской области введен карантин из-за бешенства животных

ОМСК, 16 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Специалисты выявили три очага бешенства животных в Одесском районе Омской области, в селах Побочино и Благодаровка введен карантин. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник отдела госветнадзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального Россельхознадзора Максим Строкин.

"С начала года в селах Побочино и Благодаровка Одесского района выявлено три случая бешенства. На территории этих населенных пунктов введен карантин", - сказал Строкин.

Он отметил, что Омская область считается стабильно неблагополучной с точки зрения бешенства животных. "У нас регулярно выявляются очаги этого заболевания, но всплесками. Так, в прошлом году было 10 очагов", - сказал представитель Россельхознадзора.

Бешенство - природно-очаговое смертельное инфекционное заболевание, передаваемое слюной при укусе больным животным. Заражение домашних животных в большинстве случаев происходит при контакте с дикими животными. По российским законам поголовная ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних животных.