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Проект создания "сухого порта" в Красноярске планируют начать в 2018 году

Сибирь
16 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Создание объекта, предназначенного для обработки авиационных грузов, прорабатываются компаниями, которые специализируются на логистике в Юго-Восточной Азии

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Сухой порт" для обработки авиационных грузов планируют создать в Красноярске, реализация проекта может начаться в 2018 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС в рамках Гайдаровского форума врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Красноярский край находится на так называемых кроссполярных трассах, где возможна организация перелетов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. <...> Миллионы грузов... могут быть обработаны в Красноярске. В наших планах ... - создание так называемого "сухого порта", - сказал Усс, добавив, что первые шаги по реализации проекта будут сделаны в течение этого года.

По его словам, предложения по красноярскому "сухому порту" прорабатываются с рядом компаний, которые специализируются на логистике в Юго-Восточной Азии. Объем необходимых инвестиций Усс не назвал.

В конце декабря в аэропорту Красноярска открылся новый пассажирский терминал. Площадь терминала составляет 58 тысяч квадратных метров, он может обслужить до 5 млн пассажиров в год.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС является генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

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