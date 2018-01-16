Проект создания "сухого порта" в Красноярске планируют начать в 2018 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Сухой порт" для обработки авиационных грузов планируют создать в Красноярске, реализация проекта может начаться в 2018 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС в рамках Гайдаровского форума врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Красноярский край находится на так называемых кроссполярных трассах, где возможна организация перелетов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. <...> Миллионы грузов... могут быть обработаны в Красноярске. В наших планах ... - создание так называемого "сухого порта", - сказал Усс, добавив, что первые шаги по реализации проекта будут сделаны в течение этого года.

По его словам, предложения по красноярскому "сухому порту" прорабатываются с рядом компаний, которые специализируются на логистике в Юго-Восточной Азии. Объем необходимых инвестиций Усс не назвал.

В конце декабря в аэропорту Красноярска открылся новый пассажирский терминал. Площадь терминала составляет 58 тысяч квадратных метров, он может обслужить до 5 млн пассажиров в год.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС является генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.