Не менее 20 тыс. человек планируется перевезти за год на новом поезде Иркутск - Улан-Батор

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Не менее 20 тыс. человек планируется перевезти за год на новом поезде, соединившем Иркутск и столицу Монголии - город Улан-Батор, ожидается в пределах не менее 20 тыс. человек. Об этом сообщил в среду начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

"Новый маршрут Иркутск - Улан-Батор становится популярным среди местного населения Иркутской области, Республики Бурятия, и я вижу заинтересованность наших коллег из Монголии. По году мы планируем получить пассажирооборот на этом маршруте не менее 20 тыс. человек", - сказал Фролов.

Новый международный поезд отправился в первый рейс 11 декабря 2017 года, за месяц он перевез около 1 тыс. человек. "Количество пассажиров, перевезенных в направлении Улан-Батор - Иркутск в 1,5 раза превышает число пассажиров, совершивших поездки в обратном направлении", - отметили в ВСЖД.

В составе поезда шесть купейных вагонов. Время в пути со станции отправления до столицы Монголии - менее суток.

В агентстве по туризму Иркутской области и Министерстве туризма Бурятии отметили своевременность запуска поезда. Турпоток из Монголии в последнее время в эти российские регионы растет, способствует этому, в частности, введение безвизового режима между Россией и Монголией в 2014 году.