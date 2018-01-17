Пешеходные мосты из алюминия начнут впервые возводить в Красноярске в 2018 году

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Пешеходные алюминиевые мосты, более устойчивые к внешним воздействиям чем аналоги, начнут возводить в 2018 году впервые в Красноярске. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.

"Красноярск - первый город за Уралом, где построят пешеходные мосты из алюминия. Срок их службы в разы выше железобетонных, они устойчивы к коррозии и другим внешним воздействиям. Кроме того, алюминиевая конструкция более лёгкая и воздушная, что влияет на внешний вид сооружения. Приступить к строительству первых в Красноярске алюминиевых мостов планируется в текущем году", - сообщили в пресс- службе.

Пилотными для города проектами станут пешеходные переходы в районе ледового дворца "Арена Север" и ледовой арены по улице Партизана Железняка, где в марте 2019 года пройдут соревнования в рамках Универсиады.

Производство анодированных алюминиевых конструкций было запущено в конце 2017 года на КраМЗе. Это первый подобный комплекс в России.

"С новой продукцией завода мы ожидаем появления двух "первенцев" - алюминиевых пешеходных переходов Красноярска. Мы много вместе работали над этим проектом, и уверен, что он может стать неким производственным брендом Красноярска и региона в целом" - процитировали в пресс-службе мэра города Сергея Еремина.