Город в Хакасии остался без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Город Сорск в Хакасии в среду остался без холодного водоснабжения из-за повреждения трубопровода. Под отключение попали 575 домов различной этажности и восемь социально значимых объектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В Сорске продолжаются ремонтные работы на участке поврежденного трубопровода. Технологический инцидент случился сегодня, 17 января. Для устранения проблемы коммунальщики полностью остановили подачу холодного водоснабжения на территории всего города", - говорится в сообщении.

В школах, детских садах и больницах создан необходимый запас воды. Котельная работает в штатном режиме, перебоев с теплоснабжением нет. "Сейчас специалисты работают над ликвидацией аварии. По нашим расчетам, терпеть неудобства, связанные с отсутствием воды, горожанам придется до полуночи", - цитирует пресс-служба министра строительства и ЖКХ республики Валерия Келина.

По данным синоптиков, сейчас в Сорске минус 13 градусов. В городе проживает 11,5 тысячи человек.