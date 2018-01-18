Тулеев раскритиковал работу служб ЖКХ Кузбасса из-за плохой уборки дорог при снегопаде

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев раскритиковал работу коммунальных служб из-за плохой уборки снега на автодорогах Кузбасса, где за последние три дня выпала почти месячная норма осадков, что спровоцировало пробки. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации в четверг.

"С 15 по 17 января в Кузбассе выпала почти месячная норма осадков. Сегодня на рабочем совещании губернатор возмутился тем, что, несмотря на прогноз Кемеровского гидрометеоцентра, некоторые службы оказались не готовы к снегопадам. Острые проблемы последних суток - крупные пробки на трассе Новосибирск - Иркутск Р-255 "Сибирь" (Мариинский подъем) и Кемерово - Ленинск-Кузнецкий на въезде в областной центр (до 17:00 мск въезд в Кемерово закрыт для большегрузов - прим. ТАСС)", - сказали в пресс- службе.

Тулеев раскритиковал за несогласованность действий работу блока заместителя жилищно-коммунального хозяйства, дирекцию областных дорог Кузбасса и ГИБДД, а также управляющие компании и владельцев торговых центров, где плохо убирают и вывозят снег. Губернатор потребовал мобилизовать все силы для очистки трасс и привлечь дополнительные экипажи ГИБДД, сотрудников МЧС для круглосуточного патрулирования автодорог.

Как сообщалось ранее, в уборке снега, помимо коммунальных служб, участвует техника энергетических предприятий, железнодорожников и т. д. Губернатор также поставил задачу активнее привлекать к работе студенческие отряды. "Аман Тулеев призвал кузбассовцев помочь региональным службам и организованно выйти 19 декабря на уборку дворов, пешеходных зон, площадей, парков и скверов, если это позволят погодные условия", - отметили в пресс- службе. Прогнозируется, что в пятницу в регион придет похолодание и морозы до минус 30 градусов, местами до минус 35.

В областной ГИБДД отметили, что за последнюю неделю выдано 26 предписаний на устранение недостатков при содержании дорог, составлено 12 протоколов из-за их плохого содержания. В социальных сетях жители Кемерово указывают в частности на то, что плохо убирают улицы частного сектора, проезд по ним затруднен.

В ГИБДД добавили, что инспекторы помогают водителям, оказавшимся в сложной ситуации, например, привлекают тяжелую технику, чтобы затащить большегрузный транспорт на подъемах. В городе Березовский пришлось вытаскивать из небольшой реки длинномер, водитель которого не справился с управлением: грузовик остановился на подъеме для пропуска проезжавших по главной дороге машин, однако в какой-то момент не удержался и сполз кузовом в речку.