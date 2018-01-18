Учеников из забайкальского поселка перестали возить в школу в соседний населенный пункт

ЧИТА, 18 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Школьники из поселка Каменный Карьер в Читинском районе Забайкальского края с января вынуждены самостоятельно добираться до школы в соседнем поселке Атамановка, так как их перестали возить на автобусе, власти ищут решение проблемы, сказал в четверг ТАСС глава района Николай Селезнев. В краевом следственном управлении сообщают, что ведомство проведет по этому поводу проверку.

"Каменный Карьер - небольшой поселок возле железной дороги, своей школы здесь нет, восемь детей из этого поселка учатся в Атамановке (в шести километрах от Каменного Карьера - прим. ТАСС). Раньше ездили туда на электричках, но два года назад их отменили. Возить детей на автобусе нельзя - дорога не приспособлена. Одно время дети ездили на автобусе с рабочими, но с января исчез и этот вариант", - сказал Селезнев.

Сейчас детей в школу возят родители, сказал он. В то же время местный телеканал "ЗабТВ" сообщил, что дети ходят в соседний поселок сами, при этом на улице мороз, а в лесах между поселками водятся дикие звери.

Селезнев сообщил, что власти Читинского района и Атамановки ищут решение проблемы, в пятницу руководство муниципалитетов встретится с родителями детей. Возможно, какое-то время служебный автомобиль поселковой администрации будет возить учителей в Каменный Карьер, сказал он.

Ситуацией заинтересовалось следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, назначившее доследственную проверку. "Следователи опросят жителей Каменного Карьера и представителей районной администрации. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение", - сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Егор Марков.

В Каменном Карьере проживают около 150 человек, поселок расположен в нескольких километрах от Читы.