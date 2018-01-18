Порядка 800 экспертов приедут в Омск на конференцию "IT в образовании-2018"

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Около 800 экспертов примут участие в конференции "IT в образовании-2018", которая пройдет в Омске 19-20 февраля в рамках III международного ИТ-форума. Об этом сообщил в четверг журналистам президент организатора форума - некоммерческого партнерства "ИТ- Кластер Сибири" - Александр Тимофеечев.

"В рамках ИТ-форума пройдет конференция цифрового образования. Это крупнейшее мероприятие, которое переросло в конференцию из обычной секции. Мы ожидаем около 800 участников", - рассказал он.

По словам Тимофеечева, в рамках ИТ-форума также состоится робототехнический фестиваль "Робофест-Омск", на котором лучшие участники научно-технического творчества в возрасте от шести до 30 лет представят свои разработки в робототехнике. "В прошлом году в нем приняли участие 135 команд и около 300 участников, в этом мы ожидаем уже 250 команд и 500 участников", - добавил он. Деловая часть форума будет включать в себя секции на темы "Цифровая экономика", "Цифровая промышленность", "Телемедицина", "Цифровая безопасность" и другие. Впервые пройдет секция "Цифровое государство", в рамках которой участники обсудят участие IT-компаний в разработке продуктов для государственных структур.

"Мы разослали приглашения и пока не готовы сказать, кто из гостей примет участие в работе форума, - подытожил Тимофеечев. - Приедет Александр Калинин (президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" - прим. ТАСС), ведь по большому счету IT-компании - это малый и средний бизнес".

III Международный ИТ-форум пройдет в Омске с 19 по 21 февраля. В 2017 году за два дня работы его посетили более 6 тыс. человек. Его программа насчитывала более 80 мероприятий. В рамках форума было подписано 40 договор и 12 соглашений о сотрудничестве. Организаторы мероприятия - правительство Омской области и "ИТ-Кластер Сибири".