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Президент Монголии наградил главу Бурятии Орденом Полярной звезды

Сибирь
19 января, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В ходе визита российской делегации в Улан-Батор обсуждались перспективы активизации двусторонних контактов в области транспорта, туризма и регионального взаимодействия

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил главу Республики Бурятия Алексея Цыденова Орденом Полярной звезды за вклад в развитие монгольско-российских отношений. Об этом сообщило в пятницу агентство МОНЦАМЭ.

"Я рад, что президент Баттулга дал столь высокую оценку моим усилиям и устремлениям. Я верю, что отношения, поддерживаемые между Монголией и Республикой Бурятия, станут еще более тесными", - сказал Цыденов.

В ходе визита российской делегации в Улан-Батор обсуждались перспективы активизации двусторонних контактов в области транспорта, туризма и регионального взаимодействия, а также развитие культурно-гуманитарных связей. В частности, речь шла о перспективах импорта в Россию мяса и мясной продукции, а также о сотрудничестве между РФ, КНР и Монголией.

"Такое трехстороннее взаимодействие привнесет важный вклад в развитие не только наших трех государств, но и всего региона", - сказал на встрече с главой Республики Бурятия монгольский премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух. Глава правительства отметил, что в ходе создания экономического коридора "Монголия - Россия - Китай" планируется реализовать 32 проекта, из которых 13 касаются создания важных инфраструктурных объектов.

Орден Полярной звезды (Алтан гадас одон) - высшая почетная награда, учрежденная в 1936 году. Ей награждаются военнослужащие и гражданские лица, внесшие важный вклад в усиление обороноспособности Монголии, в развитие народного хозяйства, культуры и здравоохранения страны.

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