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Три человека погибли при столкновении двух иномарок в Забайкалье

Сибирь
19 января, 16:06 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 19, января. /ТАСС

Еще трое пострадали, среди них - малолетний ребенок

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ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Забайкальском крае. Среди пострадавших - малолетний ребенок, предположительно пяти лет, сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального УМВД России Лариса Иванова.

"В 20:40 местного времени (14:40 мск) поступило сообщение о том, что в пяти километрах от ЗАТО Горный произошло лобовое столкновение двух автомобилей Nissan. В результате три человека погибли, еще трое госпитализированы. В числе пострадавших - ребенок, предположительно пяти лет", - сказала Иванова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД по Улетовскому району. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, а также личности погибших и пострадавших.

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