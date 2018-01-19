Три человека погибли при столкновении двух иномарок в Забайкалье

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Забайкальском крае. Среди пострадавших - малолетний ребенок, предположительно пяти лет, сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального УМВД России Лариса Иванова.

"В 20:40 местного времени (14:40 мск) поступило сообщение о том, что в пяти километрах от ЗАТО Горный произошло лобовое столкновение двух автомобилей Nissan. В результате три человека погибли, еще трое госпитализированы. В числе пострадавших - ребенок, предположительно пяти лет", - сказала Иванова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД по Улетовскому району. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, а также личности погибших и пострадавших.