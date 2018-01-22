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Меняйло: на благоустройство Красноярска к Универсиаде потребуются дополнительные средства

Сибирь
22 января, 15:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, января. /ТАСС

Полпред президента в СФО также отметил, что по большинству объектов Универсиады "особых вопросов нет, и [есть] уверенность, что они будут готовы своевременно"

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Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Объекты Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, будут готовы в назначенные сроки, однако городу потребуется дополнительное финансирование на благоустройство перед проведением соревнований. Об этом в понедельник сообщил журналистам полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"По большинству объектов Универсиады особых вопросов нет, и [есть] уверенность, что они будут готовы своевременно. Сегодня мы акцент делаем на подготовке самого города <…> На сегодняшний момент проблематика определенная (по подготовке города - прим. ТАСС) пока существует. Для этого необходимо дополнительное финансирование", - сказал полпред, добавив, что средства могут быть выделены как путем перераспределения внутри бюджета края, так и из федеральной казны.

Меняйло не уточнил, сколько денег необходимо Красноярску на благоустройство перед Универсиадой.

По словам временно исполняющего губернатора Александра Усса, среди первоочередных задач по благоустройству города - обновление уличного освещения, снос ветхого и аварийного жилья, ремонт дорог. "Предстоят работы по ремонту фасадов, крыш, покосившихся заборов вдоль протокольных трасс и объектов Универсиады. Внешне мелкая, но сложная и кропотливая работа", - сказал он.

Врио губернатора добавил, что регион намерен выделить на эти цели 2 млрд рублей, которые планируется изыскать в рамках корректировки краевого бюджета. "Естественно будем рады и средствам федерального бюджета", - подчеркнул Усс, не уточнив точное количество средств, которые потребуются на благоустройство города перед соревнованиями.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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