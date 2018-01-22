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На трассе между Иркутской областью и Бурятией сняли ограничение на движение большегрузов

Сибирь
22 января, 16:46 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 22, января. /ТАСС

Решение принято в связи с улучшением погодных условий

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ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Введенное из-за метели ограничение движения большегрузов и автобусов на трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области и на участке дороги в Бурятии было снято в связи с улучшением погодных условий.

Как сообщалось ранее, с 13:00 местного времени (08:00 мск) трассу "Байкал" перекрыли для движения автобусов и большегрузных автомобилей в сторону Бурятии, где была ограничена видимость из-за метели. Одновременно в самой Бурятии аналогичный запрет был наложен на участке магистрали между населенными пунктами Ильинка и Брянск. На место для развертывания мобильного пункта обогрева из Улан- Удэ выехали спасатели Бурятской поисково-спасательной службы.

"Введенное ранее ограничение на автодороге Р-258 "Байкал" в районе поселка Созан Слюдянского района снято в связи с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республики Бурятия уточнили, что участке федеральной трассы в 17:05 местного времени (12:05 мск) c 364 по 394 км также сообщение транспорта было возобновлено в полном объеме.

Ранее сообщалось также, что из-за сильных морозов МЧС развернуло более 60 пунктов обогрева в 14 регионах России, в том числе в Иркутской области и Бурятии, рассчитанные на единовременный прием более 4,5 тыс. человек. На территории Дальнего Востока, Сибири и Урала с 12 января наблюдается понижение среднесуточных температур - от минус 41 до минус 58 градусов.

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