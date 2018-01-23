Угроза подтопления около 20 домов возникла в Хакасии в тридцатиградусные морозы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Угроза подтопления 18 домов возникла в селе Шира в Хакасии из-за поднятия уровня воды в озере Иткуль и реки Орловка, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды. Причины подъема уровня воды выясняют специалисты.

"Жители села Шира столкнулись с проблемой поднятия уровня воды в озере Иткуль и вытекающей из него реке Орловка, протекающей через районный центр и озеро Орлово. Сообщение о том, что существует угроза подтопления 18 усадеб, поступило 17 января", - сообщает ведомство.

На территории Ширирского сельсовета введен режим чрезвычайной ситуации. Проводятся работы по расчистке от наледи, что позволило остановить ее дальнейшее образования, вода стала уходить по руслу реки в озеро Беле.

Сейчас причины подъема выясняют инженеры-гидрогеологи. "Точные причины подъема воды можно определить только в результате проведения комплексного гидрогеологического исследования, включающего в себя комплексный мониторинг надземных и подземных вод на протяжении нескольких годовых циклов", - сообщает минприроды.

По предварительным данным, вода начала подниматься из-за высокого уровня подземных вод, который наблюдался в Хакасии в минувшем году. Причиной этого стало дождливое лето 2017 года. Кроме того, теплая и снежная зима, которая наблюдалась до второй декады января, не позволило глубоко промерзнуть грунту.

По данным Гидрометцентра, во вторник в Шире температура воздуха составляет минус 28,5 градусов. С конца прошлой недели на территории республики установились тридцатиградусные морозы.